«Локо» второй раз обыграл «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Лиги Евроы

Единственный мяч был забит на 32-й минуте. Фернандеш выполнил передачу из центра поля на левый угол штрафной площади на ход Антону Миранчуку, Антон выполнил передачу к линии штрафной площади.
Алексей мяч не смог принять, но его туда отправил Игорь Денисов, а далее после серии рикошетов Денисов смог сам пробить в угол ворот.
Первый матч также завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2. По сумме двух матчей москвичи вышли в следующий раунд.
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 23 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
«Локомотив» (Россия) – «Ницца» (Франция) – 1:0 (1:0)
Гол: И.Денисов, 30 (1:0).«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Ал.Миранчук (Тарасов, 84), И.Денисов, Ант.Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Коломейцев, 24), Ари (Эдер, 64).«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Сарр, Данте, Перро, Сиприен, Сери (Сако, 84), Ле Мелу, Сен-Максимен (Тамез, 79), Балотелли, Плеа (Макенго, 79).Предупреждения: И.Денисов, 8. Балотелли, 32. Фернандеш, 45+1. Сарр, 90+3. Ле Мелу, 90+3.