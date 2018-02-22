«Локо» второй раз обыграл «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Лиги Евроы

Московскийодержал домашнюю победу над(1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный мяч был забит на 32-й минуте. Фернандеш выполнил передачу из центра поля на левый угол штрафной площади на ход Антону Миранчуку, Антон выполнил передачу к линии штрафной площади.

Алексей мяч не смог принять, но его туда отправил Игорь Денисов, а далее после серии рикошетов Денисов смог сам пробить в угол ворот.

Первый матч также завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2. По сумме двух матчей москвичи вышли в следующий раунд.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 23 февраля.