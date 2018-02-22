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    «Спортинг» и «Виктория» вышли в следующий раунд ЛЕ, «РБ Лейпциг» выбил «Наполи»

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    «Спортинг» сыграл вничью с «Астаной» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:3 (1:1). Первый матч закончился победой португальской команды (3:1).

    Дублем в составе победителей отметился Бруну Фернандеш, еще один гол забил Бас Дост. За казахов отличились Марин Томасов, Патрик Твумаси и Дмитрий Шомко.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи
    «Спортинг» (Португалия) – «Астана» (Казахстан) – 3:3 (1:1)
    Голы: Дост, 3 (1:0). Томасов, 37 (1:1). Фернандеш, 53 (2:1). Фернандеш, 63 (3:1). Твумаси, 80 (3:2). Шомко, 90+4 (3:3).«Спортинг»: Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау, Ристовски, Пинту, Батталья, Фернандеш, Рубен Рибейру (Акунья, 46), Пальинья (Леан, 74), Руис (Виллиам Карвалью, 60), Дост.«Астана»: Ерич, Постников, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Аничич, Маевский, Кляйнхайслер (Станоевич, 60), Томасов, Твумаси (Муртазаев, 87), Деспотович (Щеткин, 67).Предупреждение: Кляйнхайслер, 59.
    «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:0 (1:0).

    Голы забили Петр Зелиньски и Лоренцо Инсинье.

    Первый матч между этими командами закончился 3:1 а пользу немецкой команды в Италии. Дальше идет «РБ Лейпциг» за счет большего количества голов в гостях.

    Игра пройдет на встречных курсах«Аталанта» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля
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