«Спортинг» и «Виктория» вышли в следующий раунд ЛЕ, «РБ Лейпциг» выбил «Наполи»

сыграл вничью св ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:3 (1:1). Первый матч закончился победой португальской команды (3:1).

Дублем в составе победителей отметился Бруну Фернандеш, еще один гол забил Бас Дост. За казахов отличились Марин Томасов, Патрик Твумаси и Дмитрий Шомко.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи «Спортинг» (Португалия) – «Астана» (Казахстан) – 3:3 (1:1) Голы: Дост, 3 (1:0). Томасов, 37 (1:1). Фернандеш, 53 (2:1). Фернандеш, 63 (3:1). Твумаси, 80 (3:2). Шомко, 90+4 (3:3).«Спортинг»: Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау, Ристовски, Пинту, Батталья, Фернандеш, Рубен Рибейру (Акунья, 46), Пальинья (Леан, 74), Руис (Виллиам Карвалью, 60), Дост.«Астана»: Ерич, Постников, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Аничич, Маевский, Кляйнхайслер (Станоевич, 60), Томасов, Твумаси (Муртазаев, 87), Деспотович (Щеткин, 67).Предупреждение: Кляйнхайслер, 59.

в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыгралсо счетом 2:0 (1:0).

Голы забили Петр Зелиньски и Лоренцо Инсинье.

Первый матч между этими командами закончился 3:1 а пользу немецкой команды в Италии. Дальше идет «РБ Лейпциг» за счет большего количества голов в гостях.