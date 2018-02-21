Фавр: «Ницце» надо четче сыграть в важные моменты матча

Главный тренер «Ниццы»рассказал, чего ждет ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против

«Для нас необычно много снега. Но мы играем в феврале. Температура может быть минут пятнадцать – минус восемнадцать, но надо играть несмотря ни на что. Не думаю, что матч будет перенесен.

Семин сказал, что матч для него начинается при счете 0:0? Он прав, но мы знаем, что на самом деле счет 2:3. Исходные данные нам известны и мы будем исходить из этого.

Мы уже один раз расслабились. Нам надо четче сыграть в важные моменты матча. Буду ли менять тактическую схему 4-3-3? В прошлом такие попытки были и этого нельзя исключать.

Пока у нас было очень мало времени после дисквалификации защитника Расина Коли. Мы провели только одну тренировку после последнего матча, и будем думать об этом вечером. Пока не представляю, какой будет наша система в обороне.

Фернандеш показал себя как прекрасный футболист, который умеет действовать обеими ногами, обладает хорошо поставленным ударом, делает передачи между линиями. Но это не единственная угроза. Есть Миранчуки, Фарфан, Ари.

У "Локомотива" много достоинств. Футболисты умеют играть на небольшом пространстве, используют стенки. У них хорошее взаимопонимание и они умеют проводить контратаки», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч «Локомотив» – «Ницца» состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени.