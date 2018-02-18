«Атлетико» обыграл «Атлетик»

Хозяева открыли счёт на 67-й минуте. Антуан Гризманн навесил в штрафную, после чего Кевин Гамейро отправил мяч в нижний угол ворот с близкого расстояния.
А на 80-й минуте уже Гамейро ассистировал Диего Косте, который удвоил преимущество.
В таблице испанского чемпионата «Атлетико Мадрид» с 55 очками занимает 2-е место, а «Атлетик» с 28 баллами располагается на 14-й строчке.
«Атлетик» в следующем матче встретится со «Спартаком». Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 22 февраля в Бильбао.
Первая встреча в Москве завершилась победой испанцев — 3:1.
Чемпионат Испании. 24-й тур
«Атлетико» — «Атлетик» — 2:0 (0:0)
Голы: Гамейро, 67 (1:0). Коста, 80 (2:0). «Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Эрнандез (Годин, 46), Коке (Гамейро, 59), Сауль, Партей, Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Габи, 70).«Атлетик»: Аррисабалага, Иньиго Мартинес, Саборит, Лекуэ, Нуньес, Сусаэта, Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 65), Весга (Кордоба, 72), Иньяки Уильямс, Мерино (Де Маркос, 68).Предупреждения: Корреа, 17. Диегу Коста, 36. Эчеварриа, 40. Филипе Луис, 62. Нуньес, 71.