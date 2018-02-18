«Атлетико» обыграл «Атлетик»

Мадридскийв матче 24-го тура чемпионата Испании одержал домашнюю победу надиз Бильбао — 2:0.

Хозяева открыли счёт на 67-й минуте. Антуан Гризманн навесил в штрафную, после чего Кевин Гамейро отправил мяч в нижний угол ворот с близкого расстояния.

А на 80-й минуте уже Гамейро ассистировал Диего Косте, который удвоил преимущество.

В таблице испанского чемпионата «Атлетико Мадрид» с 55 очками занимает 2-е место, а «Атлетик» с 28 баллами располагается на 14-й строчке.

«Атлетик» в следующем матче встретится со «Спартаком». Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится 22 февраля в Бильбао.

Первая встреча в Москве завершилась победой испанцев — 3:1.