В Белграде умер болельщик ЦСКА

Как сообщает «Спорт-Экспресс», поклонник «армейцев» Алексей, скончался от остановки сердца.
«К сожалению, в Белграде скончался наш болельщик, Алексей, известный в фантастикой среде как Леха Страус. Он умер от внезапной остановки сердца», — рассказал болельщик ЦСКА Дмитрий Бугров.
«Не знаю, почему так произошло, еще вчера вечером где-то в 8 вечера по Москве я с ним общался, он был жив-здоров. А вот утром уже получили такую информацию…», — также отметил Бугров.
По словам Бугрова, умершему было не больше 35 лет.
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Напомним, матч «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет в Белграде сегодня, 13 февраля.