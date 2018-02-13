В Белграде умер болельщик ЦСКА

В Белграде перед матчемскончался один из болельщиков московского клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», поклонник «армейцев» Алексей, скончался от остановки сердца.

«К сожалению, в Белграде скончался наш болельщик, Алексей, известный в фантастикой среде как Леха Страус. Он умер от внезапной остановки сердца», — рассказал болельщик ЦСКА Дмитрий Бугров.

«Не знаю, почему так произошло, еще вчера вечером где-то в 8 вечера по Москве я с ним общался, он был жив-здоров. А вот утром уже получили такую информацию…», — также отметил Бугров.

По словам Бугрова, умершему было не больше 35 лет.

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Напомним, матч «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет в Белграде сегодня, 13 февраля.