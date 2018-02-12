Гончаренко взял на матч с «Црвеной Звездой» 20 игроков

В Кампоаморе в ближайшие дни продолжат восстановление Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов.

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