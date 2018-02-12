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    Гончаренко взял на матч с «Црвеной Звездой» 20 игроков

    ЦСКА Футбол России Лига Европы
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    Футболисты ЦСКА
    На фото:Футболисты ЦСКА
    Московский ЦСКА отправился из испанского Кампоамора в Белград на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды», информирует пресс-служба клуба.

    Главный тренер Виктор Гончаренко взял на игру 20 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Василий Березуцкий, Виктор Васин, Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин.

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов.

    Нападающие: Витинью, Ахмед Муса, Федор Чалов.

    «Црвену Звезду» и ЦСКА рассудят поляки

    В Кампоаморе в ближайшие дни продолжат восстановление Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов.

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