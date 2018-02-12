Гончаренко взял на матч с «Црвеной Звездой» 20 игроков

Главный тренер Виктор Гончаренко взял на игру 20 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Василий Березуцкий, Виктор Васин, Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов.
Нападающие: Витинью, Ахмед Муса, Федор Чалов.
«Црвену Звезду» и ЦСКА рассудят поляки
В Кампоаморе в ближайшие дни продолжат восстановление Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов.