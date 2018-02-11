Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Реал Сосьедад»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(5:2) в матче 23-го тура испанской Примеры.

В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду, еще по одному мячу забили Тони Кроос открывший счет уже на первой минуте, и Лукас Васкес.

У гостей отличились Асьер Ильярраменди и Хон Баутиста.

«Королевский клуб» с 42 очками поднялся на третью строчку в турнирной таблице испанского чемпионата, «Реал Сосьедад» с 26 очками располагается на 14-й позиции.