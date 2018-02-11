Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Реал Сосьедад»

В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду, еще по одному мячу забили Тони Кроос открывший счет уже на первой минуте, и Лукас Васкес.
У гостей отличились Асьер Ильярраменди и Хон Баутиста.
«Королевский клуб» с 42 очками поднялся на третью строчку в турнирной таблице испанского чемпионата, «Реал Сосьедад» с 26 очками располагается на 14-й позиции.
Чемпионат Испании. 23-го тура
«Реал» – «Реал Сосьедад» – 5:2 (4:0)
Голы: Васкес, 1 (1:0). Криштиану Роналду, 27 (2:0). Кроос, 34 (3:0). Криштиану Роналду, 37 (4:0). Баутиста, 74 (4:1). Криштиану Роналду, 80 (5:1). Ильярраменди, 82 (5:2).«Реал»: К.Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Васкес (Иско, 63), Модрич (Ковачич, 63), Кроос, Асенсио (Бэйл, 73), Бензема, Криштиану Роналду.«Реал Сосьедад»: Рульи, Одриосола, Элустондо, Р.Навас, де ла Белья, Ильярраменди, Прието, Сурутуса (Субельдия, 60), Оярсабаль, Каналес (Баутиста, 60), Хуанми (Гуриди, 83).Предупреждения: де ла Белья, 47. Карвахаль, 49. Ковачич, 90+1.