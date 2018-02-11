«Интер» в большинстве переиграл «Болонью»

Миланскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте. Карамо запустил пасом по флангу Брозовича, который от лицевой прострелил на линию вратарской. Здесь сыграл на опережение Эдер и пробил точно в дальний угол.

На 25-й минуте счет сравнялся. Допустил грубую ошибку защитник миланцев Миранда, махнув мимо мяча в своей штрафной. Снаряд подхватил Родриго Паласио, выскочил один на один с голкипером и спокойно переиграл в ближнем бою Хандановича.

На 63-й минуте Янн Карамо сместился с фланга в центр, попутно обыграв двоих защитников, и пробил в дальний угол ворот «Болоньи» метров с двадцати. Миранте не смог дотянуться до мяча и спасти свою команду.

На 62-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Ибраима Мбайе. А на пятой компенсированной минуте прямую красную карточку получил защитник «Болоньи» Адам Масина.

После этого матча «Интер» на 3-м месте — 48 очков, а «Болонья» на 12-м месте — 27 очков.