«Суонси» отгрузил 8 мячей «Ноттс Каунти» в Кубке Англии

По дублю в этой встрече сдеали Тэмми Абрахам и Натан Дайер, по одному голу на свой счёт записали Кайл Нотон, Уэйн Рутледж, Том Кэрролл и Даниэль Джеймс.
За гостей отличился Ноор Хьюсин.
В следующем раунде валлийский клуб встретиться с «Шеффилд Уэнсдей».
В еще одном поединке «Рочдейл» обыграл «Миллуол» — 1:0.
Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка
«Суонси» — «Ноттс Каунти» — 8:1 (4:1)
Голы: Абрахам, 18 (1:0). Дайер, 20 (2:0). Дайер, 30 (3:0). Хусин, 35 (3:1). Абрахам, 45+3 (4:1). Нотон, 53 (5:1). Раутледж, 57 (6:1). Кэрролл, 65 (7:1). Джеймс, 82 (8:1). «Суонси»: Нордфельдт, Нотон, Бартли, ван дер Хорн (Марич, 78), Робертс, Кэрролл, Клукас (Ки Сон Ен, 46), Раутледж, Дайер (Джеймс, 62), Нарсингх, Абрахам.Предупреждение: Клукас, 41.