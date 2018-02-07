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    «Суонси» отгрузил 8 мячей «Ноттс Каунти» в Кубке Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Суонси
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии «Суонси» одержал домашнюю победу над «Ноттс Каунти» — 8:1.

    По дублю в этой встрече сдеали Тэмми Абрахам и Натан Дайер, по одному голу на свой счёт записали Кайл Нотон, Уэйн Рутледж, Том Кэрролл и Даниэль Джеймс.

    За гостей отличился Ноор Хьюсин.

    В следующем раунде валлийский клуб встретиться с «Шеффилд Уэнсдей».

    В еще одном поединке «Рочдейл» обыграл «Миллуол» — 1:0.

    Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка
    «Суонси» — «Ноттс Каунти» — 8:1 (4:1)
    Голы: Абрахам, 18 (1:0). Дайер, 20 (2:0). Дайер, 30 (3:0). Хусин, 35 (3:1). Абрахам, 45+3 (4:1). Нотон, 53 (5:1). Раутледж, 57 (6:1). Кэрролл, 65 (7:1). Джеймс, 82 (8:1). «Суонси»: Нордфельдт, Нотон, Бартли, ван дер Хорн (Марич, 78), Робертс, Кэрролл, Клукас (Ки Сон Ен, 46), Раутледж, Дайер (Джеймс, 62), Нарсингх, Абрахам.Предупреждение: Клукас, 41.
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