«Суонси» отгрузил 8 мячей «Ноттс Каунти» в Кубке Англии

В еще одном поединке «Рочдейл» обыграл «Миллуол» — 1:0.

В следующем раунде валлийский клуб встретиться с «Шеффилд Уэнсдей» .

По дублю в этой встрече сдеали Тэмми Абрахам и Натан Дайер , по одному голу на свой счёт записали Кайл Нотон, Уэйн Рутледж, Том Кэрролл и Даниэль Джеймс .

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