Мутко: ФИФА расследует дела Камболова и Князева

Вице-премьер РФсообщил о том, что ФИФА проводит расследование в отношении полузащитника «Рубина»и защитника «Урала»по поводу возможного нарушения антидопинговых правил

«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим — Камболову и Князеву — начали расследование.

В данном случае РФС — это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию.

Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдёт», — сказал Мутко в интервью ТАСС.

Напомним, что в сентябре 2016 года ФИФА запросила у РФС информацию по 11 футболистам, которые фигурировали в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Тогда Мутко заявил, что допинг-пробы девяти российских футболистов дали отрицательный результат на запрещённые вещества.