Мутко: ФИФА расследует дела Камболова и Князева

«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим — Камболову и Князеву — начали расследование.
В данном случае РФС — это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию.
Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдёт», — сказал Мутко в интервью ТАСС.
Напомним, что в сентябре 2016 года ФИФА запросила у РФС информацию по 11 футболистам, которые фигурировали в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
Тогда Мутко заявил, что допинг-пробы девяти российских футболистов дали отрицательный результат на запрещённые вещества.