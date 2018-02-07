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    «Краснодар» проиграл «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    ФК «Краснодар» (U19) в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА в серии пенальти уступил мадридскому «Реалу» (U19) — 0:0 (0:3 по пенальти).

    Основное время встречи завершилось ничьей 0:0, а в серии пенальти были точнее испанские футболисты.

    Сразу три игрока «Краснодара», Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов и Арутюн Григорян, свои 11-метровые не реализовали.

    Футболисты «Реала» же забили все три пенальти и пробились в следующую стадию турнира.

    В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА «Реал» U19 встретится со сверстниками из мадридского «Атлетико».

    Отметим, что встречу посетило 32 510 зрителей.

    Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала
    «Краснодар» (Россия) — «Реал» (Мадрид) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 0:3
    Серия пенальти: Кальдерон — 0:1. Игнатьев — 0:1 (вратарь). Баэса — 0:2. Сулейманов — 0:2 (вратарь). Гомес — 0:3. Григорян — 0:3 (вратарь).«Краснодар»: Сафонов, Бочко, Бородин, Мартынов, Ивашин, Уткин (Текучев, 82), Голубев, Черников, Сулейманов, Игнатьев, Сергеев (Григорян, 62).«Реал»: Моха Рамос, Лопес, Мартин, де ла Фуэнте, Сабарте, Оскар Родригес, Кальдерон, Хелаберт (Бланко, 84), Фернандес, Гомес, Галван (Баэса, 60).Предупреждения: Галван, 48. Бочко, 49. Голубев, 73.
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