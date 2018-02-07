«Краснодар» проиграл «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА

в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА в серии пенальти уступил мадридскому— 0:0 (0:3 по пенальти).

Основное время встречи завершилось ничьей 0:0, а в серии пенальти были точнее испанские футболисты.

Сразу три игрока «Краснодара», Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов и Арутюн Григорян, свои 11-метровые не реализовали.

Футболисты «Реала» же забили все три пенальти и пробились в следующую стадию турнира.

В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА «Реал» U19 встретится со сверстниками из мадридского «Атлетико».

Отметим, что встречу посетило 32 510 зрителей.