Дзюба поставил себе цель подготовиться и выступить на ЧМ-2018

Нападающий тульского «Арсенала»рассказал о подготовке ко второй части чемпионата России.

«Постепенно набираем форму, поэтому пока все немного тяжело и замедленно. Сборы нужны, чтобы ко всему прийти постепенно. Есть над чем работать. Но мы уже играем 90 минут – это хорошо.

Мы с Новосельцевым тренировались всего три дня, поэтому пока тяжело. Но уже выдержали 90 минут, дальше будет лучше. Самое главное – официальные матчи, а сейчас идет подготовка.

Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей своей карьеры. Уходил в аренду, если были какие-то моменты. Переход в "Арсенал" не является исключением.

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Впереди домашний чемпионат мира, такое случается один раз в жизни, так что это цель номер один. Я поставил себе эту цель – подготовиться и выступить. А как там будет, увидим», – приводит слова Дзюбы пресс-служба «Арсенала».