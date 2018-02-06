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    «Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, разгромив «Падерборн»

    Кубок Германии Футбол Германии Бавария Падерборн 07
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Падерборном» (6:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

    Дублем в составе победителей отметился голландский полузащитник Арьен Роббен. Еще по голу забили Кингсли Коман, Роберт Левандовски, Длжошуа Киммих и Корентин Толиссо.

    Отметим, что «Падерборн», выступавший в Бундеслиге в сезоне 2014/2015, является лидером третьего дивизиона.

    В полуфинале баварцы встретятся с победителем пары «Шальке» — «Вольфсбург».

    Кубок Германии. 1/4 финала
    «Падерборн» — «Бавария» — 0:6 (0:3)
    Голы: Коман, 19 (0:1). Левандовски, 25 (0:2). Киммих, 42 (0:3). Толиссо, 55 (0:4). Роббен, 86 (0:5). Роббен, 88 (0:6). «Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Роббен, Видаль, Мюллер (Толиссо, 32), Родригес (Руди, 67), Коман (Рибери, 81), Киммих, Левандовски.«Падерборн»: Ратайчак, Штродик, Херценбрух, Бедер, Цолински, Антви-Аджей (Бертельс, 66), Шонлау, Крауссе, Вассай (Титц, 46), Риттер (Клемент, 74), Михель. Предупреждения: Хуммельс, 40. Видаль, 74.
    Вкусная ли земля в Падерборне?«Падерборн» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Германии по футболу 6-го февраля
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