«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, разгромив «Падерборн»

В полуфинале баварцы встретятся с победителем пары «Шальке» — «Вольфсбург».

Отметим, что «Падерборн», выступавший в Бундеслиге в сезоне 2014/2015, является лидером третьего дивизиона.

Дублем в составе победителей отметился голландский полузащитник Арьен Роббен . Еще по голу забили Кингсли Коман, Роберт Левандовски, Длжошуа Киммих и Корентин Толиссо .

«Падерборн» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Германии по футболу 6-го февраля

Вкусная ли земля в Падерборне?

Вкусная ли земля в Падерборне? «Падерборн» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Германии по футболу 6-го февраля

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