«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, разгромив «Падерборн»

Дублем в составе победителей отметился голландский полузащитник Арьен Роббен. Еще по голу забили Кингсли Коман, Роберт Левандовски, Длжошуа Киммих и Корентин Толиссо.
Отметим, что «Падерборн», выступавший в Бундеслиге в сезоне 2014/2015, является лидером третьего дивизиона.
В полуфинале баварцы встретятся с победителем пары «Шальке» — «Вольфсбург».
Кубок Германии. 1/4 финала
«Падерборн» — «Бавария» — 0:6 (0:3)
Голы: Коман, 19 (0:1). Левандовски, 25 (0:2). Киммих, 42 (0:3). Толиссо, 55 (0:4). Роббен, 86 (0:5). Роббен, 88 (0:6). «Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Роббен, Видаль, Мюллер (Толиссо, 32), Родригес (Руди, 67), Коман (Рибери, 81), Киммих, Левандовски.«Падерборн»: Ратайчак, Штродик, Херценбрух, Бедер, Цолински, Антви-Аджей (Бертельс, 66), Шонлау, Крауссе, Вассай (Титц, 46), Риттер (Клемент, 74), Михель. Предупреждения: Хуммельс, 40. Видаль, 74.