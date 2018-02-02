«Локомотив» назвал заявку на плей-офф Лиги Европы

Кроме того, в список В были включены: защитники — Лапшов, полузащитники — Баринов, Дорофеев, Галанин, Куликов, Лысов, Тугарев, Вульфов; нападающие — Галаджан.

В список А были включены следующие игроки:

В 1/16 финала красно-зеленым предстоит сыграть с «Ниццей» .

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