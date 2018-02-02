«Локомотив» назвал заявку на плей-офф Лиги Европы

В 1/16 финала красно-зеленым предстоит сыграть с «Ниццей».
В список А были включены следующие игроки:
Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев;
Защитники: Чорлука, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Рыбус;
Полузащитники: И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш;
Нападающие: Ари, Корян, Эдер.
Кроме того, в список В были включены: защитники — Лапшов, полузащитники — Баринов, Дорофеев, Галанин, Куликов, Лысов, Тугарев, Вульфов; нападающие — Галаджан.