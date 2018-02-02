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    Боатенг будет «сражаться, чтобы поехать в Россию»

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    Жеорм Боатенг
    На фото:Жеорм Боатенг
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    Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг заявил, что будет бороться за поездку на чемпионат мира в Россию.

    «Жизнь полна неудач. Жить, чувствовать, любить, смеяться, плакать, играть, побеждать, проигрывать, спотыкаться, падать, но продолжать расти. Сейчас пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию. Я сделаю все для этого. Я буду поддерживать свою команду в оставшихся матчах. Спасибо всем за ваши пожелания!», — написал Боатенг в своем Instagram.

    Напомним, Боатенг получил травму в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» и рискует пропустить ЧМ-2018.

    В составе сборной Германии Боатенг становился чемпионом мира-2014.

    Продолжение следует«Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 21-го тура немецкой Бундеслиги 3 февраля
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