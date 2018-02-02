Боатенг будет «сражаться, чтобы поехать в Россию»

Защитникзаявил, что будет бороться за поездку на чемпионат мира в Россию.

«Жизнь полна неудач. Жить, чувствовать, любить, смеяться, плакать, играть, побеждать, проигрывать, спотыкаться, падать, но продолжать расти. Сейчас пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию. Я сделаю все для этого. Я буду поддерживать свою команду в оставшихся матчах. Спасибо всем за ваши пожелания!», — написал Боатенг в своем Instagram.

Напомним, Боатенг получил травму в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» и рискует пропустить ЧМ-2018.

В составе сборной Германии Боатенг становился чемпионом мира-2014.