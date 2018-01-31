Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    «Ньюкасл» готов предложить до 20 млн евро за Зе Луиша

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    Зе Луиш
    На фото:Зе Луиш
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    По информации «Чемпионата», «Ньюкасл» попытается подписать нападающего «Спартака» Зе Луиша до закрытия трансферного окна в Европе.

    «Сороки» изначально хотели купить у «Гремио» форварда Луана, но бразильский клуб затребовал за своего игрока 60 млн евро, что не устроило «Ньюкасл». После этого «чёрно-белые» решили переключиться на Зе Луиша. За него клуб готов предложить до 20 млн евро.

    Интерес к Зе Луишу в последнее время также проявляли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Бромвич Альбион», но нападающий из Кабо-Верде не стал рассматривать эти предложения.

    Зе Луиш провёл в текущем сезоне РФПЛ 10 матчей, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

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