«Ньюкасл» готов предложить до 20 млн евро за Зе Луиша

По информации «Чемпионата»,попытается подписать нападающегодо закрытия трансферного окна в Европе.

«Сороки» изначально хотели купить у «Гремио» форварда Луана, но бразильский клуб затребовал за своего игрока 60 млн евро, что не устроило «Ньюкасл». После этого «чёрно-белые» решили переключиться на Зе Луиша. За него клуб готов предложить до 20 млн евро.

Интерес к Зе Луишу в последнее время также проявляли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Бромвич Альбион», но нападающий из Кабо-Верде не стал рассматривать эти предложения.

Зе Луиш провёл в текущем сезоне РФПЛ 10 матчей, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.