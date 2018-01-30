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    Гончаренко: Есть задумки, как использовать Мусу

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    Ахмед Муса
    На фото:Ахмед Муса
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 201809:00
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что отсутствие игровой практики Ахмеда Мусы в «Лестере» не станет проблемой после возвращения игрока в состав армейцев.

    Напомним, что столичный клуб арендовал нигерийца до конца сезона без права выкупа.

    «Обе стороны могут быть довольны. Мусе нужна игровая практика перед чемпионатом мира, а нам нужен игрок с его качествами, у которого есть скорость, который умеет открываться за спину, завершать атаки, все 90 минут проводить на хорошем уровне.

    Мы оценим его состояние. Не думаю, что в этом будет большая проблема. Тем более, сейчас подготовительный период, у нас впереди есть еще несколько игр. Так что мы сможем подвести его в хорошей форме к "Црвене Звезде" и чемпионату.

    Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим.

    У нас есть Витинью, Дзагоев, Головин. Будем выстраивать нашу схему с ними. У меня есть определенные задумки, важно, чтобы они сработали.

    Немаловажно, что у него менталитет победителя. Он знает, что надо в каждом матче играть на победу. Знает, что если тяжело, надо найти в себе дополнительные силы, чтобы помочь команде. С нетерпением ждем его приезда», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.

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