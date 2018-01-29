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    «Урал» обыграл «Арарат»

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    «Урал»
    На фото:«Урал»
    Екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче на тренировочном сборе одолел «Арарат» со счетом 2:1.

    По голу у екатеринбуржцев забили Игорь Портнягин и Владимир Ильин.

    В другом поединке калининградская «Балтика» пропустила три мяча от болгарского «Лудогорца» (1:3).

    Единственный гол в российской команде на счету Антона Кобялко.

    Товарищеский матч
    «Урал» (Россия) – «Арарат» (Россия) – 2:1 (1:0)
    Голы: Портнягин, 34 (1:0). Ильин, 65 (2:0). Сушилин, 77 (2:1). «Урал»: Баклов, Меркулов (Данцев, 46), Ароян (Балажиц, 46), Чернов (Кулаков, 46), Динга (Димитров, 46), Фидлер (Емельянов, 46), Серченков (Евсеев, 46), Бевеев (Бумаль, 46), Некрасов (Галимов, 26. Ильин, 46), Портнягин (Егорычев, 46), Чантурия (Бикфалви, 46).Предупреждение: Фидлер, 28.Удаление: Квеквескири («Арарат»), 85.
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