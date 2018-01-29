«Урал» обыграл «Арарат»

Единственный гол в российской команде на счету Антона Кобялко .

В другом поединке калининградская «Балтика» пропустила три мяча от болгарского «Лудогорца» (1:3).

По голу у екатеринбуржцев забили Игорь Портнягин и Владимир Ильин .

«Локомотив» — «Эстерсунд». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 27 января

Когда придут победы? «Локомотив» — «Эстерсунд». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 27 января

Читайте по теме

Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо

Трансферный дайджест. 23-29 января За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней

Популярное в сети

Это интересно

Свадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой Рокуццо

В аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Все о французском новичке мадридского «Реала»

«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правду

Лучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу

Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?

О чем договорились Фалькао и Герреро

Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018

Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года

Из Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеру

Реакция СМИ на уход легендарного форварда

«Спартак» празднует победу в Суперкубке

Радость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото

Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛ

Во что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?

Дружеский жест Молло

О странном поступке Йоана Молло