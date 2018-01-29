У «Локомотива» сорвался трансфер Крыховяка

Московскийбыл близок к трансферу польского защитника «Вест Бромвича»в это трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Защитника в июле 2016-го года купил «Пари-Сен Жермен» у «Севильи» за 27,5 миллионов евро, а летом 2017-го французы отдали его в аренду «Вест Бромвичу».

В ноябре поляк потерял место в составе «дроздов». И сам футболист, и ПСЖ были готовы на то, чтобы прервать договор аренды в Англии и переехать в Россию.

В начале января футболист вернул себе место в составе и стал регулярно проводить полные матчи. В итоге «Вест Бромвич» отказался разрывать договор аренды.

В текущем чемпионате Англии Крыховяк провел 17 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.