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    У «Локомотива» сорвался трансфер Крыховяка

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    Гжегож Крыховяк
    На фото:Гжегож Крыховяк
    Московский «Локомотив» был близок к трансферу польского защитника «Вест Бромвича» Гжегожа Крыховяка в это трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Защитника в июле 2016-го года купил «Пари-Сен Жермен» у «Севильи» за 27,5 миллионов евро, а летом 2017-го французы отдали его в аренду «Вест Бромвичу».

    В ноябре поляк потерял место в составе «дроздов». И сам футболист, и ПСЖ были готовы на то, чтобы прервать договор аренды в Англии и переехать в Россию.

    В начале января футболист вернул себе место в составе и стал регулярно проводить полные матчи. В итоге «Вест Бромвич» отказался разрывать договор аренды.

    В текущем чемпионате Англии Крыховяк провел 17 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.

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