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    Семак: Никто не любит сборы

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    Сергей Семак
    На фото:Сергей Семак
    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о работе команды на первом тренировочном сборе на Кипре.

    «Сбор проходит в рабочем режиме — место для всей команды привычное, требования знакомы, поэтому все нормально. Понятно, что никто не любит сборы из-за монотонной работы и двухразовых постоянных тренировок. Но никаких упаднических настроений в команде нет, на мой взгляд, все хорошо.

    После проведенного медицинского обследования нужно подготовить всех футболистов к той работе, которая их ждет на втором и третьем сборах. Необходимо набрать общую функциональную подготовку и подравнять физическое состояние. Кто-то быстрее набирает форму, кто-то медленнее. Как правило, одной недели достаточно, чтобы подвести всех к приемлемой спортивной форме, когда можно играть, выполнять упражнения и приступать к специфической работе», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

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