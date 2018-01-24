ПСЖ прошёл «Генгам» в Кубке Франции

Голы: Рабио, 21 (1:0). До, 25 – в свои ворота (2:0). Тюрам, 33 – с пенальти (2:1). Пасторе, 64 (3:1). Н`Гбакото, 75 (3:2). Маркиньюс, 89 (4:2). ПСЖ: Трапп, Берчиче, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Пасторе, Дракслер (Нкунку, 78), Рабьо, Ло Сельсо, Кавани, Ди Мария. «Генгам»: Юнссон, Кербрат (Сорбон, 63), Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, До, Коко (Бриан, 74), Блас (Салибюр, 80), Фири, Н`Гбакото, Тюрам. Предупреждения: Берчиче, 36. Ло Сельсо, 41.

За гостей отличились Марку Тюрам и Йени Атито Нгбакото .

Один гол полузащитник «Генгама» Лука До забил в собственные ворота.

В составе ПСЖ мячами отметились Адриен Рабио, Хавьер Пасторе и Маркиньос .

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