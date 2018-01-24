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    ПСЖ прошёл «Генгам» в Кубке Франции

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Генгам Календарь Лиги 1
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В 1/16 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Генгамом» со счётом 4:2.

    В составе ПСЖ мячами отметились Адриен Рабио, Хавьер Пасторе и Маркиньос.

    Один гол полузащитник «Генгама» Лука До забил в собственные ворота.

    За гостей отличились Марку Тюрам и Йени Атито Нгбакото.

    В другом матче 1/16 финала Кубка Франции «Монпелье» прошёл «Лорьян» (4:3).

    Кубок Франции.
    ПСЖ – «Генгам» – 4:2 (2:1)
    Голы: Рабио, 21 (1:0). До, 25 – в свои ворота (2:0). Тюрам, 33 – с пенальти (2:1). Пасторе, 64 (3:1). Н`Гбакото, 75 (3:2). Маркиньюс, 89 (4:2).ПСЖ: Трапп, Берчиче, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Пасторе, Дракслер (Нкунку, 78), Рабьо, Ло Сельсо, Кавани, Ди Мария.«Генгам»: Юнссон, Кербрат (Сорбон, 63), Икоко, Ребошу, Эбоа Эбоа, До, Коко (Бриан, 74), Блас (Салибюр, 80), Фири, Н`Гбакото, Тюрам.Предупреждения: Берчиче, 36. Ло Сельсо, 41.
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