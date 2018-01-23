Гол Косты принес «Ювентусу» победу над «Дженоа»

Единственный мяч был забит на 16-й минуте. Дуглас Коста отобрал мяч на чужой половине поля, мгновенно разыграл стеночку с Манджукичем, получив назад удобную передачу от хорвата, и пробил в ближний угол мимо Маттиа Перина.
После этого матча «Ювентус» с 53 очками идет на 2-м месте, а «Дженоа» на 15-м месте с 21 очком.
Чемпионат Италии. 21-й тур
«Ювентус» — «Дженоа» — 1:0 (1:0)
Гол: Дуглас Коста, 16.«Ювентус»: Щенсны, Лихтштайнер (Барцальи, 83), Кьеллини, Бенатиа, Сандру (Асамоа, 76), Матюиди, Хедира (Стураро, 70), Пьянич, Игуаин, Манджукич, Дуглас Коста.«Дженоа»: Перин, Рози, Сполли, Россеттини, Иццо, Ригони (Галабинов, 46), Таарабт (Лазович, 68), Бертолаччи, Лаксальт, Омеонга, Пандев (Лападула, 78).Предупреждения: Сполли, 25. Рози, 44. Сандру, 67. Пандев, 72. Перин, 84. Галабинов, 85.