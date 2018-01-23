Гол Косты принес «Ювентусу» победу над «Дженоа»

Туринскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

Единственный мяч был забит на 16-й минуте. Дуглас Коста отобрал мяч на чужой половине поля, мгновенно разыграл стеночку с Манджукичем, получив назад удобную передачу от хорвата, и пробил в ближний угол мимо Маттиа Перина.

После этого матча «Ювентус» с 53 очками идет на 2-м месте, а «Дженоа» на 15-м месте с 21 очком.