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    Гол Косты принес «Ювентусу» победу над «Дженоа»

    Серия A Футбол Италии Ювентус Дженоа Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Дженоа» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

    Единственный мяч был забит на 16-й минуте. Дуглас Коста отобрал мяч на чужой половине поля, мгновенно разыграл стеночку с Манджукичем, получив назад удобную передачу от хорвата, и пробил в ближний угол мимо Маттиа Перина.

    После этого матча «Ювентус» с 53 очками идет на 2-м месте, а «Дженоа» на 15-м месте с 21 очком.

    Чемпионат Италии. 21-й тур
    «Ювентус» — «Дженоа» — 1:0 (1:0)
    Гол: Дуглас Коста, 16.«Ювентус»: Щенсны, Лихтштайнер (Барцальи, 83), Кьеллини, Бенатиа, Сандру (Асамоа, 76), Матюиди, Хедира (Стураро, 70), Пьянич, Игуаин, Манджукич, Дуглас Коста.«Дженоа»: Перин, Рози, Сполли, Россеттини, Иццо, Ригони (Галабинов, 46), Таарабт (Лазович, 68), Бертолаччи, Лаксальт, Омеонга, Пандев (Лападула, 78).Предупреждения: Сполли, 25. Рози, 44. Сандру, 67. Пандев, 72. Перин, 84. Галабинов, 85.
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