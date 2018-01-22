«Лион» вырвал победу у ПСЖ

В матче 22-го тура французской Лиги 1вырвал домашнюю победу усо счетом 2:1.

Счет в матче уже на 2-й минуте открыл Набиль Фекир. Уже в компенсированное к первому тайму время Лейвин Курзава провел ответный мяч.

На 57-й минуте Дани Алвес получил прямую красную карточку за ругань в адрес главного судьи и оставил гостей в меньшинстве.

А на последних секундах игры Мемфис Депай из-за пределов штрафной площади забил победный гол «ткачей».

Это поражение стало вторым в сезоне для «ПСЖ», лидирующего в турнирной таблице с 56, а «Лион» продлил беспроигрышную серию и продолжает идти на второй строчке, отставая от парижан теперь на 8 очков.