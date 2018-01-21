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    «Сельта» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 20-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» потерпел домашнее поражение от «Сельты» — 1:2.

    Голами в составе гостей отличились Яго Аспас и Макси Гомес.

    Единственный гол в составе хозяев забил Виллиан Жозе, который также не реализовал пенальти.

    «Сельта» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Реал Сосьедад» идет 15-м с 23-мя баллами.

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Реал Сосьедад» – «Сельта» – 1:2 (1:1)
    Голы: Виллиан Жозе, 10 (1:0). Аспас, 20 – с пенальти (1:1). М.Гомес, 75 (1:2).Нереализованный пенальти: Виллиан Жозе (Реал Сосьедад), 25 (штанга).«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Льоренте, Одриосола, Родригес, Прието (Агиррече, 82), Каналес (Оярсабаль, 60), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Янузай, 69), Виллиан Жозе.«Сельта»: Рубен Бланко, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Лоботка, Хосабед Санчес (Радойя, 67), Систо (Мендес, 78), Аспас, М.Гомес (Кабраль, 88).Предупреждения: Хосабед Санчес, 16. Лоботка, 24. Субельдия, 56.
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