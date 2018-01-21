«Сельта» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом»

«Сельта» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Реал Сосьедад» идет 15-м с 23-мя баллами.

Единственный гол в составе хозяев забил Виллиан Жозе , который также не реализовал пенальти.

Голами в составе гостей отличились Яго Аспас и Макси Гомес .

«Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу 21 января

За крылья журавля поймать или синицу подержать?

За крылья журавля поймать или синицу подержать? «Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу 21 января

Читайте по теме

Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона

Популярное в сети

Это интересно

Маэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеру

Вся карьера Андреа Пирло в одном тексте

Три лузера КК-2017: от Акинфеева до судей

Главные неудачники завершившегося в России турнира

Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимит

Пресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров

«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в Манчестере

Манчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой

«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство

Футболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»

«Спартак» празднует победу в Суперкубке

Радость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото

Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?

В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн

Чем занят шведский лев?

Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича

Кака: From hero to zero

Вспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»