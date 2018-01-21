«Алавес» упустил победу в матче с «Леганесом», ведя со счетом 2:0

На голы Мунира Эль-Хаддади (46-я минута) и Альфонсо Педрасы (52) «Леганес» ответил мячами Аппеита Пиреса Габриэля (75, с пенальти) и Хосебы Сальдуа (90). На 87-й минуте «Алавес» остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник Родриго Эли.
«Алавес» занимает 16-е место турнирной таблицы Ла Лиги, «Леганес» — 17-е.
Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур
«Алавес» — «Леганес» — 2:2 (0:0)
Голы: Эль-Хаддади, 46 (1:0). Педраса, 52 (2:0). Габриэл, 75 — с пенальти (2:1). Сальдуа, 90 (2:2).«Алавес»: Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Агиррегабирия, Томас Пина, Торрес, Ибаи Гомес, Гвидетти (Собрино, 78), Эль-Хаддади (Марипан, 89), Педраса.«Леганес»: Куэльяр, Рауль Гарсия, Сиовас (Герреро, 85), Сальдуа, Мантовани, Рубен Перес, Омар (Брашанац, 66), Габриэл, Эрасо (Амрабат, 62), Эль-Жар, Бовю.Предупреждения: Эрасо, 22. Эли, 57. Мантовани, 61. Томас Пина, 90. Амрабат, 90. Удаление: Эли (Алавес), 87.