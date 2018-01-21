«Алавес» упустил победу в матче с «Леганесом», ведя со счетом 2:0

На голы Мунира Эль-Хаддади (46-я минута) и Альфонсо Педрасы (52) «Леганес» ответил мячами Аппеита Пиреса Габриэля (75, с пенальти) и Хосебы Сальдуа (90). На 87-й минуте «Алавес» остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник Родриго Эли .

«Алавес» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу 21 января

Лучшая игра – проход в ноги «Алавес» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу 21 января

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