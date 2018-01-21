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    «Ахмат» обыграл болгарскую «Славию»

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    «Ахмат»
    На фото:«Ахмат»
    Грохнеский «Ахмат» в контрольном матче на сборе в Турции одержал победу над восьмой командой чемпионата Болгарии — софийской «Славией» (3:1).

    Уже на 1-й минуте отличился Заур Садаев, а на 14-й минуте он оформил дубль. На 46-й минуте точным ударом отметился Идрис Умаев.

    На 58-й минуте в составе «Славии» один мяч отыграл Владислав Узунов.

    Следующий контрольный матч на сборах «Ахмат» проведёт против турецкого «Аланьяспора». Игра состоится 25 января.

    Московский ЦСКА на испанском сборе провёл товарищеский матч с норвежской «Волеренгой» — 0:0.

    Отметим, что первую игру за армейцев провел новичок команды 19-летний Кристиян Бистрович.

    Следующий товарищеский матч «армейцы» проведут уже завтра, 22 января. ЦСКА другим составом сыграет с датским клубом «Хорсенс» (начало — в 14:00 мск).

    «Волеренга» финишировала на восьмой строчке в таблице чемпионата Норвегии, который завершился в ноябре.

    Екатеринбургский «Урал» на тренировочном сборе на Кипре одержал победу над молодёжной сборной Литвы (футболисты не старше 1996 года рождения) — 1:0.

    Единственный гол на 50-й минуте забил Владимир Ильин.

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