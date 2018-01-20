У Фернандо нет проблем с русским языком на тренировках

Полузащитник «Спартака»объяснил, почему бразильским игрокам «красно-белых» дали больше дней на возвращение из отпуска.

«Еще не выучил его [русский язык] должным образом! Да, многие слова у меня уже давно на слуху, и на тренировках проблем не возникает. И потом, я ведь знаком с итальянским, так что легко понимаю Массимо Карреру. Но вне футбольного поля мне сложнее.

Мы обговаривали с тренером, что приедем в расположение "Спартака" 12 января. Так что никаких сложностей не возникло. Да, у нас, бразильцев, на три-четыре дня отдыха больше. Но это связано с тем, что нам тяжело и долго было добираться домой, а потом обратно. По 15-20 часов! Сюда, в Дубай, Луис и Педро ехали из Сан-Паулу, а я – из Рио-де-Жанейро. Поэтому добрался до отеля чуть позже их.

Каррера сказал, что теперь сам будет покупать билеты в отпуск и обратно? Если тренер принял такое решение, значит, будем ему следовать. Правда, я не знаю, в чем тут проблема. Главное – просто все согласовать заранее, как случилось и в этот раз», — приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».