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    «Реал» вырвал победу у «Леганеса» в Кубке Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Леганес
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Леганесом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

    Единственный гол гости забили уже на 89-й минуте матча. Тео в очередной раз подключился к атаке слева и прострелил на ближний край вратарской, где Марко Асенсио сыграл на опережение, расстреляв девятку ворот Чампанье.

    Встречу пропустили несколько ключевых футболистов «Реала», включая Криштиано Роналду и Карима Бензема.

    Ответная игра состоится 24 января.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч
    «Леганес» — «Реал» — 0:1 (0:0)
    Гол: Асенсио, 89.«Леганес»: Чампанье, Тито, Бустинса, Сиовас, Рико, Наранхо (Амрабат, 70), Рубен Перес (Брашанац, 61), Херард Гумбау, Эрасо, Эль-Жар, Бовю (Омар, 82).«Реал»: Касилья, Карвахаль, Вальехо (Начо, 15), Варан, Эрнандез, Ковачич, Льоренте (Иско, 73), Себальос (Модрич, 67), Васкес, Майораль, Асенсио.Предупреждения: Эль-Жар, 39. Херард Гумбау, 62. Наранхо, 68.
    Отыграется ли «Реал» на «Леганесе» за последние неудачи?«Леганес» — «Реал». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 18 января
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