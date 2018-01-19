«Реал» вырвал победу у «Леганеса» в Кубке Испании

Встречу пропустили несколько ключевых футболистов «Реала», включая Криштиано Роналду и Карима Бензема.

Единственный гол гости забили уже на 89-й минуте матча. Тео в очередной раз подключился к атаке слева и прострелил на ближний край вратарской, где Марко Асенсио сыграл на опережение, расстреляв девятку ворот Чампанье.

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