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    ЦСКА планирует вернуть Мусу

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    Ахмед Муса
    На фото:Ахмед Муса
    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в московский ЦСКА, сообщает AOIFootball.com.

    По информации источника, нигерийский форвард может перейти в российский клуб на правах аренды до конца сезона-2017/18, чтобы получить игровую практику перед ЧМ-2018.

    Отмечается, что Муса хотел бы остаться в Английской премьер-лиге, но не смог согласовать условия с местными клубами, в особенности, относительно игрового времени.

    За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Суперкубок России а также стал обладателем национального кубка.

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