ЦСКА планирует вернуть Мусу

Нападающий «Лестера»может вернуться в московский ЦСКА, сообщает AOIFootball.com

По информации источника, нигерийский форвард может перейти в российский клуб на правах аренды до конца сезона-2017/18, чтобы получить игровую практику перед ЧМ-2018.

Отмечается, что Муса хотел бы остаться в Английской премьер-лиге, но не смог согласовать условия с местными клубами, в особенности, относительно игрового времени.

За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Суперкубок России а также стал обладателем национального кубка.