«Валенсия» обыграла «Депортиво»

Гости открыли счет на 37-й минуте — отличился португальский хавбек Гонсалу Гуэдеш. На 64-й минуте Родриго удвоил преимущество левантийцев.
Хозяева отквитали один мяч только на 88-й минуте — гол забил Флорин Андоне.
После этого матча «Валенсия» на 3-м месте — 40 очков, а «Депортиво» на 17-м месте — 16 очоков.
Чемпионат Испании. 19-й тур
«Депортиво» — «Валенсия» — 1:2 (0:1)
Голы: Гонсалу Гедеш, 37 (0:1). Родриго, 64 (0:2). Андоне, 88 (1:2). «Депортиво»: Мартинес, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Москера (Вальверде, 70), Борхес (Эмре Чолак, 52), Гильерме, Адриан, Лукас, Андоне.«Валенсия»: Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кокелен (Монтойя, 83), Максимович, Родриго (Дзадза, 81), Мина (Вьетто, 74), Гонсалу Гедеш.Предупреждения: Москера, 47. Парехо, 64. Альбентоса, 90+3.