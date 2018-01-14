«Валенсия» обыграла «Депортиво»

После этого матча «Валенсия» на 3-м месте — 40 очков, а «Депортиво» на 17-м месте — 16 очоков.

Хозяева отквитали один мяч только на 88-й минуте — гол забил Флорин Андоне .

Гости открыли счет на 37-й минуте — отличился португальский хавбек Гонсалу Гуэдеш . На 64-й минуте Родриго удвоил преимущество левантийцев.

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