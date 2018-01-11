Чансельор не тратил время на раздумья после предложения «Анжи»

Новичок «Анжи»рассказал, как принимал решение о переходе в махачкалинский клуб.

«О российской лиге мне много рассказывал Анхель Вилькер. Как только я узнал об интересе со стороны "Анжи", я сразу же позвонил ему, и он очень лестно отозвался о клубе. Я знал, что в России сильный чемпионат и видел, как счастлив Анхель здесь. Поэтому я поставил для себя такую цель и хотел добиться того, чего добился мой друг.

Анхель ведь не просто мой соотечественник. Мы вместе играем в центре обороны сборной Венесуэлы, мы соседи по комнате в сборной и мы действительно хорошие друзья. В общем, когда мне позвонили, я уже не тратил время на раздумья, а сразу спросил когда и куда мне приехать

Перед началом медосмотра я немного волновался потому что хотел показать себя с наилучшей стороны. У меня было то самое чувство, которое бывает, наверное, у любого спортсмена, когда он оказывается там, куда очень стремился попасть. В итоге все прошло нормально, и доктор сказал, что мои результаты были в числе лучших. Несмотря на это я доволен собой не на все 100%, так как знаю, что могу быть готов еще лучше.

"Анжи" подписал защитника сборной Венесуэлы

17 декабря я сыграл за "Дельфин" и затем пару недель отдыхал с семьей. Этот отдых был мне действительно необходим потому что я провел 42 матча в прошлом сезоне. Теперь мне нужно еще немного времени, чтобы привести себя в идеальные кондиции.

Я обязательно выучу русский. Как только я оказался здесь я сразу начал спрашивать у всех как сказать то или иное слово на русском. Я понимаю, что это очень важно для адаптации в команде и готов учиться. Первое, что я планирую сделать в России – это записаться на курсы русского языка. Хуан Лескано хорошо говорит по-русски и его жена учитель, так что я с удовольствием готов посещать ее уроки», — приводит слова Чансельора официальный сайт «Анжи».