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    «Арсенал» может оштрафовать Ивоби за поход на вечеринку

    Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Ноттингем Форест
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    Алекс Ивоби
    На фото:Алекс Ивоби
    Нападающий «Арсенала» Алекс Ивоби угодил в скандал, сообщает The Sun. В интернете появилось видео, где форвард перед матчем 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингема» (2:4) веселится на вечеринке, которая длилась до 3:30 ночи.

    «Если это правда, он будет оштрафован. Это неприемлемо. Мы поговорим с ним об этом. Мне нужно знать, если он был на вечеринке по случаю дня рождения, то как долго? Это важно, после мы решим, как поступить.

    Если ваш сосед принимает наркотики, что вы можете сделать? Вы несёте ответственность за своё поведение. Если вы хотите быть готовыми на 100%, нужно работать, хотя это не гарантия того, что вы будете в лучшем состоянии. Но это то, что требуется от профессионала», — цитирует главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера Mirror.

    Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Ивоби провел 19 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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