«Вильярреал» поделил очки с «Депортиво»

В матче 18-го тура испанской Примерына своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Хозяева открыли счет на 30-й минуте. Карлос Бакка прострелил с левого фланга в штрафную, где находился совершенно один Энес Унал. Турку оставалось только попасть в пустые ворота.

«Депортиво» отыгрался на 84-й минуте. Защитник Сидней совершил проход через все поле, последовала подача в штрафную и точный удар головой в дальний угол румынского форварда «Депора» Флорина Андоне.

Российский хавбек «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте.

После этого матча «Вильярреал» на 6-м месте — 28 очков, а «Депортиво» на 17-м месте — 16 очков.