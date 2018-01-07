«Вильярреал» поделил очки с «Депортиво»

Хозяева открыли счет на 30-й минуте. Карлос Бакка прострелил с левого фланга в штрафную, где находился совершенно один Энес Унал. Турку оставалось только попасть в пустые ворота.
«Депортиво» отыгрался на 84-й минуте. Защитник Сидней совершил проход через все поле, последовала подача в штрафную и точный удар головой в дальний угол румынского форварда «Депора» Флорина Андоне.
Российский хавбек «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте.
После этого матча «Вильярреал» на 6-м месте — 28 очков, а «Депортиво» на 17-м месте — 16 очков.
Чемпионат Испании. 18-й тур
«Вильярреал» — «Депортиво» — 1:1 (1:0)
Голы: Энес Унал, 30 (1:0). Андоне, 84 (1:1). «Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Форнальс, Кастильехо (Черышев, 64), Раба (Чука, 76), Бакка, Унал. «Депортиво»: Мартинес, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Сидней, Борхес, Гильерме, Москера (Борха Валье, 78), Хиль (Чолак, 60), Адриан (Гама, 85), Андоне. Предупреждения: Руис (28), Альваро Гонсалес (54), Гильерме (60), Луизинью (72), Сидней (77), Марио Гаспар (77), Бакка (77).