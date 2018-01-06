«Эйбар» переиграл «Лас-Пальмас»

В матче 18-го тура чемпионата Испаниина своем поле уступил– 1:2.

За хозяев пенальти на 32-й минуте реализовал Хонатан Виера. В составе басков забитыми мячами отличились Фабиан Орельяна на 73-й минуте и Серхио Энрич на 77-й минуте.

Отметим, что данная победе стала для «Эйбара» третьей подряд. В свою очередь «Лас-Пальмас» на протяжении последних четырех игр в чемпионате Испании.