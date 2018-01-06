«Эйбар» переиграл «Лас-Пальмас»

За хозяев пенальти на 32-й минуте реализовал Хонатан Виера. В составе басков забитыми мячами отличились Фабиан Орельяна на 73-й минуте и Серхио Энрич на 77-й минуте.
Отметим, что данная победе стала для «Эйбара» третьей подряд. В свою очередь «Лас-Пальмас» на протяжении последних четырех игр в чемпионате Испании.
Чемпионат Испании. 18-й тур
«Лас-Пальмас» – «Эйбар» – 1:2 (1:0)
Голы: Вьера, 32 – с пенальти (1:0). Орельяна, 73 (1:1). Серхио Энрич, 77 (1:2).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Бигас (Лемос, 29), Ксимо Наварро, Симон, Дани Кастельяно, Момо (Тана, 67), Пеньяльба, Вьера, Сампер (Хави Кастельяно, 71), Кальери, Толедо.«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Капа (Пенья, 60), Инуи, Дани Гарсия, Хоан Хордан, Серхио Энрич (Эскаланте, 80), Шарлес, Алехо (Орельяна, 71).Предупреждения: Серхио Энрич, 18. Арбилья, 31. Дани Кастельяно, 42. Толедо, 57. Лемос, 63. Инуи, 84.