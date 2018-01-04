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    «Ювентус» победил в туринском дерби и вышел в полуфинал Кубка Италии

    Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Торино
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Торино» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

    Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Асамоа выполнил передачу к линии штрафной площади на Дибалу, Пауло не смог обработать мяч, но выбивавший его Базелли попал в того же Дибалу, мяч отскочил к Дугласу Косте, который классным ударом поразил угол ворот.

    На 70-й минуте Хедира выцарапал мяч у Аква на половине поля «Торино» и выполнил передачу на Дибалу, Пауло выполнил передачу к линии штрафной площади на Манджукича, а Марио затем перебросил мяч через Милинковича-Савича.

    В полуфинале турнира команда Массимилиано Аллегри сыграет с «Аталантой».

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