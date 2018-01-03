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    Габулову, как возрастному легионеру, будет тяжело, считает Булыкин

    Брюгге Арсенал Тула Трансферы Футбол России
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    Владимир Габулов
    На фото:Владимир Габулов
    Бывший нападающий «Андерлехта» и сборной России Дмитрий Булыкин поддержал решение вратаря «Арсенала» Владимира Габулова о переходе в «Брюгге».

    34-летний голкипер подписал с бельгийским клубом контракт на полтора года.

    «Переезд в Бельгию – очень серьезный шаг для Владимира. Непростое решение для возрастного футболиста резко изменить свою карьеру – уехать в другую страну, поменять быт, обстановку.

    Похоже, Габулов намерен выдать яркий отрезок на международном уровне под конец карьеры. Это сильный поступок. Он красит Владимира.

    Габулов уехал не в погоне за титулом. Это желание прогрессировать, играть в еврокубках в перспективе. "Брюгге" – это шаг вперед.

    Но знаю по себе, что в Бельгии и Голландии отдают предпочтение молодежи. Если на горизонте появится перспективный голкипер из местных, то выберут его.

    Поэтому Владимиру, как легионеру, будет крайне тяжело. Но он в любом случае посмотрит на зарубежный футбол, наберется опыта.

    Да и не думаю, что у "Арсенала" стоят высокие задачи в чемпионате, а вот у "Брюгге", наоборот. А с большими турнирными целями биться всегда интереснее.

    За границу уезжать страшно – не знаешь ни местный футбол, ни язык. Идут на такое немногие. Те, кто уезжает в Европу, должны быть очень уверены в себе.

    А в сборной за всеми следят – и за Габуловым тоже. Попадание в национальную команду будет зависеть только от времени в клубе», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

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