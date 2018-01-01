«Брайтон» упустил победу в игре с «Борнмутом»

У хозяев по голу забили Антони Кнокар (5-я минута) и Гленн Мюррей (48). В составе гостей отличились Стив Кук (33) и Каллум Уилсон (79).

разошлись миром в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Фалмер» завершилась со счетом 2:2.

«Брайтон» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу 1 января

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В январе для детворы заряжаем на голы «Брайтон» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу 1 января

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