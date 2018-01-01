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    «Брайтон» упустил победу в игре с «Борнмутом»

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    Гленн Мюррей
    На фото:Гленн Мюррей
    «Брайтон» и «Борнмуту» разошлись миром в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Фалмер» завершилась со счетом 2:2.

    У хозяев по голу забили Антони Кнокар (5-я минута) и Гленн Мюррей (48). В составе гостей отличились Стив Кук (33) и Каллум Уилсон (79).

    В турнирной таблице «Брайтон» занимает 12-е место (23 очка), «Борнмут» идет следом (21 очко).

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Брайтон» – «Борнмут» — 2:2 (1:1)
    Голы: 1:0 – 5 Кнокар, 1:1 – 33 Кук, 2:1 – 48 Мюррей, 2:2 – 79 Уилсон.«Брайтон»: Райан, Даффи, Зуттнер, Скелотто (Сальтор, 77), Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 88), Кнокар, Искьердо, Мюррей.«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Айб, Кук, Артер (Гослинг, 71), Пью (Аке, 60), Афобе (Муссе, 66), Уилсон.Предупреждения: Проппер (81), Фрэнсис (88), Мюррей (90).
    В январе для детворы заряжаем на голы«Брайтон» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу 1 января
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