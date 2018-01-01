«Брайтон» упустил победу в игре с «Борнмутом»

У хозяев по голу забили Антони Кнокар (5-я минута) и Гленн Мюррей (48). В составе гостей отличились Стив Кук (33) и Каллум Уилсон (79).
В турнирной таблице «Брайтон» занимает 12-е место (23 очка), «Борнмут» идет следом (21 очко).
Чемпионат Англии. 22-й тур
«Брайтон» – «Борнмут» — 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – 5 Кнокар, 1:1 – 33 Кук, 2:1 – 48 Мюррей, 2:2 – 79 Уилсон.«Брайтон»: Райан, Даффи, Зуттнер, Скелотто (Сальтор, 77), Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 88), Кнокар, Искьердо, Мюррей.«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Айб, Кук, Артер (Гослинг, 71), Пью (Аке, 60), Афобе (Муссе, 66), Уилсон.Предупреждения: Проппер (81), Фрэнсис (88), Мюррей (90).