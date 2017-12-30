Сербия получила нового главного тренера

утвержден на посту главного тренера сборной Сербии, сообщает AFP.

30 октября стало известно, что Славолюб Муслин, который вывел сербскую сборную на чемпионат мира-2018 в России, покинул пост главного тренера национальной команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен 43-летний Крстаич.

В пятницу руководство сербской федерации (FSS) утвердило Крстаича на посту главного тренера сборной Сербии, но представлен специалист в новой должности будет во второй половине января.

Детали контракта со специалистом не сообщаются.

На чемпионате мира-2018 в России сербы сыграют в группе Е со сборными Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.