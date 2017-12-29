Венгер не боится, что Санчес покинет «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала»после победы над «Кристал Пэлас» (3:2) рассказал о ситуации с контрактами нападающегои полузащитника

«Сегодня Алексис был очень хорош, сохранял концентрацию с первой минуты. Мы знаем его, именно такой игры мы от него и ждем.

Правда ли, что на Рождество Санчес уезжал в Париж? Да, верно. У нас были два выходных, 24-го и 25-го, и он решил провести время с семьей.

Но он не уезжал в Чили.

Что касается его будущего, то сейчас мы далеко не заглядываем, сосредоточены на том, чтобы выиграть ближайший матч с теми игроками, кто предан команде и готов бороться. Это не гарантирует, что они будут долго выступать за "Арсенал", но пока футболист в команде, он должен играть в полную силу. Я не боюсь, что Санчес уйдет. Но эта тема еще будет всплывать из-за ситуации с его контрактом», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

«Джек постепенно возвращается к оптимальной форме и приносит пользу команде. Сегодня он сделал отличный голевой пас, именно такие передачи от него и ждем. Из-за плотного календаря ситуацию с контрактом планируем обсудить с ним в начале января», – добавил Венгер.