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    Венгер не боится, что Санчес покинет «Арсенал»

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    Алексис Санчес
    На фото:Алексис Санчес
    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после победы над «Кристал Пэлас» (3:2) рассказал о ситуации с контрактами нападающего Алексиса Санчеса и полузащитника Джека Уилшира.

    «Сегодня Алексис был очень хорош, сохранял концентрацию с первой минуты. Мы знаем его, именно такой игры мы от него и ждем.

    Правда ли, что на Рождество Санчес уезжал в Париж? Да, верно. У нас были два выходных, 24-го и 25-го, и он решил провести время с семьей.

    Но он не уезжал в Чили.

    Что касается его будущего, то сейчас мы далеко не заглядываем, сосредоточены на том, чтобы выиграть ближайший матч с теми игроками, кто предан команде и готов бороться. Это не гарантирует, что они будут долго выступать за "Арсенал", но пока футболист в команде, он должен играть в полную силу. Я не боюсь, что Санчес уйдет. Но эта тема еще будет всплывать из-за ситуации с его контрактом», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

    «Джек постепенно возвращается к оптимальной форме и приносит пользу команде. Сегодня он сделал отличный голевой пас, именно такие передачи от него и ждем. Из-за плотного календаря ситуацию с контрактом планируем обсудить с ним в начале января», – добавил Венгер.

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