«Ницца» не продаст Балотелли в январе

Президент «Ниццы»заверил, что клуб не прост нападающегово время зимнего трансферного окна.

Это заявление он сделал после того, как сам итальянец рассказал о желании вернуться в «большой клуб».

«Нет, это просто невозможно. Вы же знаете его важность, поэтому вариант продажи даже не рассматривается.

Благодаря успешной игре в нашем клубе Марио вновь стал привлекателен для многих грандов. Однако мы заинтересованы в том, чтобы он продолжал поднимать уровень именно нашей команды.

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У нас с ним выходит прекрасное сотрудничество. Прерывать его было бы большой ошибкой», — приводит слова функционера Nice-Matin.