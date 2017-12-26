«Ницца» не продаст Балотелли в январе

Это заявление он сделал после того, как сам итальянец рассказал о желании вернуться в «большой клуб».
«Нет, это просто невозможно. Вы же знаете его важность, поэтому вариант продажи даже не рассматривается.
Благодаря успешной игре в нашем клубе Марио вновь стал привлекателен для многих грандов. Однако мы заинтересованы в том, чтобы он продолжал поднимать уровень именно нашей команды.
Балотелли: Я хочу играть в сильной команде
У нас с ним выходит прекрасное сотрудничество. Прерывать его было бы большой ошибкой», — приводит слова функционера Nice-Matin.