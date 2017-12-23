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    «Валенсия» проиграла «Вильярреалу»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» потерпела домашнее поражение от «Вильярреала» — 0:1

    Единственный мяч на 24-й минуте забил колумбийский нападающий гостей Карлос Бакка.

    На 62-й минуте левантийцы остались в меньшинстве — две желтые карточки за две минуты получил нападающий Симоне Дзадза.

    Составы уравнялись на 83-й минуте, когда за второй «горчичник» был удален полузащитник гостей Мануэль Тригерос.

    Российский хавбек «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 80-й минуте.

    После этого матча «Валенсия» с 34 очками на 3-м месте, а «Вильярреал» на 6-й строке таблицы — 27 очков.

    Чемпионат Испании. 17-й тур
    «Валенсия» – «Вильярреал» – 0:1 (0:1)
    Гол: Бакка, 24.«Валенсия»: Нету, Гарай, Монтойя, Габриэл Паулиста, Лато (Мина, 69), Парехо, Кондогбья, Перейра, Дзадза, Родриго, Гонсалу Гедеш.«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу (Черышев, 80), Бакка (Раба, 55), Самуэль Кастильехо (Сориано, 68).Предупреждения: Кондогбья, 15. Пабло Форнальс, 27. Альваро Гонсалес, 39. Парехо, 45. Тригерос, 54. Дзадза, 58. Рукавина, 62. Габриэл Паулиста, 81. Нету, 82. Монтойя, 90+2.Удаления: Дзадза, 60. Тригерос, 83.
    Удержится ли «Валенсия» в лидирующей тройке?«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 23 декабря
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