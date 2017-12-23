«Валенсия» проиграла «Вильярреалу»

В матче 17-го тура испанской Примерыпотерпела домашнее поражение от— 0:1

Единственный мяч на 24-й минуте забил колумбийский нападающий гостей Карлос Бакка.

На 62-й минуте левантийцы остались в меньшинстве — две желтые карточки за две минуты получил нападающий Симоне Дзадза.

Составы уравнялись на 83-й минуте, когда за второй «горчичник» был удален полузащитник гостей Мануэль Тригерос.

Российский хавбек «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 80-й минуте.

После этого матча «Валенсия» с 34 очками на 3-м месте, а «Вильярреал» на 6-й строке таблицы — 27 очков.