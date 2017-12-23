«Валенсия» проиграла «Вильярреалу»

Единственный мяч на 24-й минуте забил колумбийский нападающий гостей Карлос Бакка.
На 62-й минуте левантийцы остались в меньшинстве — две желтые карточки за две минуты получил нападающий Симоне Дзадза.
Составы уравнялись на 83-й минуте, когда за второй «горчичник» был удален полузащитник гостей Мануэль Тригерос.
Российский хавбек «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 80-й минуте.
После этого матча «Валенсия» с 34 очками на 3-м месте, а «Вильярреал» на 6-й строке таблицы — 27 очков.
Чемпионат Испании. 17-й тур
«Валенсия» – «Вильярреал» – 0:1 (0:1)
Гол: Бакка, 24.«Валенсия»: Нету, Гарай, Монтойя, Габриэл Паулиста, Лато (Мина, 69), Парехо, Кондогбья, Перейра, Дзадза, Родриго, Гонсалу Гедеш.«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу (Черышев, 80), Бакка (Раба, 55), Самуэль Кастильехо (Сориано, 68).Предупреждения: Кондогбья, 15. Пабло Форнальс, 27. Альваро Гонсалес, 39. Парехо, 45. Тригерос, 54. Дзадза, 58. Рукавина, 62. Габриэл Паулиста, 81. Нету, 82. Монтойя, 90+2.Удаления: Дзадза, 60. Тригерос, 83.