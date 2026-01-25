В со-главном событии вечера на UFC 324 бывший чемпион легчайшего веса Шон О’Мэлли одержал победу единогласным решением судей над представителем Китая Сонгом Ядонгом.

К данному противостоянию «Сахарок» подходил после двух поражений подряд от Мераба Двалишвили (по очкам и удушающим приемом) в статусе третьего номера рейтинга.

По окончании боя с Ядонгом американец заявил о желании снова подраться за титул в категории до 61 кг и бросил вызов действующему чемпиону Петру Яну.

Напомним, что их первый бой состоялся в октябре 2023 года. Тогда Шон победил раздельным решением судей, после чего получил статус претендента на пояс.