Чимаев в топ-15 в Р4Р, Раунтри потеснил Хилла и другие изменения в рейтингах UFC

По окончании турнира в Баку UFC опубликовал изменения в рейтингах. Непобежденныйвпервые вошел в топ-15 в Р4Р, где расположился на 15-й строчке.

Халил Раунтри потеснил Джамала Хилла с четвертой строчки в ростере полутяжеловесов после победы над ним в очном поединке единогласным решением судей.

Ризван Кунием, несмотря на поражение раздельным вердиктом от Кертиса Блэйдса, был включен в топ-15 тяжеловесов. Российский боец расположился на 15-м месте.

Тагир Уланбеков после победы по очкам над Азатом Максумом поднялся с 12-й на 11-ю позицию в рейтинге наилегчайшего веса. Физиев в легком дивизионе вернулся в топ-10 (на десятое место) после выигрыша в бою с Бахамондесом.