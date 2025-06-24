Чимаев в топ-15 в Р4Р, Раунтри потеснил Хилла и другие изменения в рейтингах UFC

Хамзат Чимаев Фото: globallookpress.com
Халил Раунтри потеснил Джамала Хилла с четвертой строчки в ростере полутяжеловесов после победы над ним в очном поединке единогласным решением судей.
Ризван Кунием, несмотря на поражение раздельным вердиктом от Кертиса Блэйдса, был включен в топ-15 тяжеловесов. Российский боец расположился на 15-м месте.
Тагир Уланбеков после победы по очкам над Азатом Максумом поднялся с 12-й на 11-ю позицию в рейтинге наилегчайшего веса. Физиев в легком дивизионе вернулся в топ-10 (на десятое место) после выигрыша в бою с Бахамондесом.