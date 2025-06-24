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    Чимаев в топ-15 в Р4Р, Раунтри потеснил Хилла и другие изменения в рейтингах UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Хамзат Чимаев Тагир Уланбеков Кёртис Блейдс Рафаэль Физиев Джамал Хилл Халил Раунтри
    По окончании турнира в Баку UFC опубликовал изменения в рейтингах. Непобежденный Хамзат Чимаев впервые вошел в топ-15 в Р4Р, где расположился на 15-й строчке.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    Халил Раунтри потеснил Джамала Хилла с четвертой строчки в ростере полутяжеловесов после победы над ним в очном поединке единогласным решением судей.

    Ризван Кунием, несмотря на поражение раздельным вердиктом от Кертиса Блэйдса, был включен в топ-15 тяжеловесов. Российский боец расположился на 15-м месте.

    Тагир Уланбеков после победы по очкам над Азатом Максумом поднялся с 12-й на 11-ю позицию в рейтинге наилегчайшего веса. Физиев в легком дивизионе вернулся в топ-10 (на десятое место) после выигрыша в бою с Бахамондесом.

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