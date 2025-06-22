Рейес бросил вызов Раунтри после его победы над Хиллом

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе хочет подраться св следующем бою после его победы на турнире в Баку над

«Давай сделаем это, Халил. Ты хочешь еще один титульный шанс, я тоже хочу еще один шанс подраться за пояс! Давай его заслужим»

Напомним, что Раунтри в главном событии вечера первого в истории турнира UFC в Азербайджане, в Баку, одолел единогласным решением судей бывшего чемпиона дивизиона Джамала Хилла.

Доминик Рейес в последнем поединке нокаутировал в первом раунде Никиту Крылова. Сейчас он идет на серии из трех досрочных побед подряд. Ранее Рейес финишировал Дастина Джейкоби и Энтони Смита.