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    Майкл Пейдж может подраться с Джаредом Канонниром на UFC 319

    Бои ММА UFC Джаред Каннонир Хамзат Чимаев Сборная России Дрикус Дю Плесси Шара Буллет
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Джаред Каноннир может подраться в следующем поединке против Майкла Пейджа на турнире UFC 319 16 августа.

    Майкл Пейдж (слева)
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    Майкл Пейдж (слева)

    Напомним, что возглавит данный ивент поединок в этом же дивизионе с участием действующего чемпиона категории до 84 кг Дрикуса Дю Плесси и непобежденного Хамзата Чимаева.

    Что касается Каноннира, то он занимает седьмое место в рейтинге. В предыдущем поединке «Килла горилла» одолел нокаутом в четвертом раунде Грегори Родригеса.

    Пейдж замыкает в топ-15 в полусреднем весе. После победы единогласным решением над Шарой Буллетом британец решил остаться в среднем дивизионе и провести еще один бой.

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