Майкл Пейдж может подраться с Джаредом Канонниром на UFC 319

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весеможет подраться в следующем поединке противна турнире UFC 319 16 августа.

Напомним, что возглавит данный ивент поединок в этом же дивизионе с участием действующего чемпиона категории до 84 кг Дрикуса Дю Плесси и непобежденного Хамзата Чимаева.

Что касается Каноннира, то он занимает седьмое место в рейтинге. В предыдущем поединке «Килла горилла» одолел нокаутом в четвертом раунде Грегори Родригеса.

Пейдж замыкает в топ-15 в полусреднем весе. После победы единогласным решением над Шарой Буллетом британец решил остаться в среднем дивизионе и провести еще один бой.