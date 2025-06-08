Дана Уайт о Джонсе: Мы не можем заставить его драться с Аспиналлом, если он не хочет

Президент UFC прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры действующего чемпиона тяжелого дивизиона

«Я не слежу за сплетнями. Джон Джонс либо вернулся сегодня, либо приехал вчера из Таиланда. Он дома. Мы разберемся со всем. Том Аспиналл — тот парень, который должен драться за пояс.

Если Джонс хочет уйти на пенсию и не хочет драться, то ты ничего не можешь сделать. Я не хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов уходил. Я думал, что Дэниель Кормье мог бы продержаться дольше. Это не мое дело.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы устроить бой, если получится. Нельзя заставлять людей драться. Если Джон не хочет драться, мы не можем заставить его драться. Мы лишь можем попытаться устроить бой и подогреть его желание выступить, в любом случае, мы что-нибудь придумаем», — подытожил Уайт.