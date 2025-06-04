ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джермалл Чарло (слева)Чарло вернулся с разгромной победой над Ламманой. «Канело» и Плант следующие
  • 10:32
    • Сафонов: Не чувствую себя главной звездой сборной России
    Все новости спорта

    UFC анонсировал бои с участием Салихова, Бекоева и Пуляева

    Бои ММА UFC Сборная России
    Стало известно, что UFC анонсировал 3 поединка в промоушене с участием российских бойцов. Муслим Салихов в рамках полусреднего веса встретится с Карлосом Леалом.

    Муслим Салихов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Муслим Салихов

    Их поединок пополнил кард турнира в Абу-Даби 26 июля. Российский средневес Азамат Бекоев, идущий на серии из двух выигрышей нокаутом в UFC, встретится с непобежденным Торрезом Финни.

    Бой пройдет в формате трех раундов на турнире UFC Vegas 108 3 августа. Напомним, что Финни единственный в истории боец, получивший контракт с лигой после трех побед на претендентской серии Даны Уайта.

    Андрей Пуляев, представитель команды Александра Шлеменко, сразится с Ником Кляйном на том же турнире UFC Vegas 108.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы создадут немцам проблемы?!
  • Германия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Сможет ли Мирра обыграть главную сенсацию турнира?
  • Андреева — Буассон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Молодые французы начнут без прелюдий
  • Франция U21 — Узбекистан U21. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Германия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Франция U21 — Узбекистан U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Белоруссия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Австралия — Япония
  • Футбол
  • Завтра в 14:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Голубич — Масарова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ландалусе — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры