UFC анонсировал бои с участием Салихова, Бекоева и Пуляева

Стало известно, что UFC анонсировал 3 поединка в промоушене с участием российских бойцов.в рамках полусреднего веса встретится с

Их поединок пополнил кард турнира в Абу-Даби 26 июля. Российский средневес Азамат Бекоев, идущий на серии из двух выигрышей нокаутом в UFC, встретится с непобежденным Торрезом Финни.

Бой пройдет в формате трех раундов на турнире UFC Vegas 108 3 августа. Напомним, что Финни единственный в истории боец, получивший контракт с лигой после трех побед на претендентской серии Даны Уайта.

Андрей Пуляев, представитель команды Александра Шлеменко, сразится с Ником Кляйном на том же турнире UFC Vegas 108.