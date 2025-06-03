Харрисон: Когда Пенья говорит обо мне, я чувствую ее страх

Претендент на титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе считает , что обладательница поясабоится драться с ней.

«Я думаю, что для меня это просто крик о ее неуверенности. Когда я вижу, как Пенья говорит обо мне, или когда я слышу некоторые из ее слов, я чувствую страх. И для меня это не имеет значения. Она может говорить обо мне все, что захочет. В конце концов, мы окажемся в клетке, и там буду говорить я. Думаю, что Джулианна просто такая, какая есть. Это часть ее образа, знаете, она такая же в преддверии боя со мной, какой была и с Амандой Нуньес. Она всегда что-то болтает»

Титульный бой Харрисон и Пеньи состоится в эти выходные. Джулианна подходит к нему после победы раздельным решением судей над Ракель Пеннингтон.