Волков: Вопросы не к Джонсу, а к UFC, потому что они позволяют ему себя так вести

Третий номер рейтинга тяжелого веса UFC высказался о том, что чемпионствонегативно влияет на дивизион.

«Как боец, я, конечно, негативно отношусь к переносу боя Джонс — Аспиналл, потому что мои шансы побороться за чемпионский титул становятся все меньше, а время идет. В других весовых категориях идет настоящий конвейер боев. Вот почему я недоволен. У меня давно был бы шанс проверить себя в титульном бою, если бы не Джон Джонс.

Если бы я был на месте Джонса, с его положением, целью заработать как можно больше денег и желанием драться, когда ему удобно, то, конечно, я бы продолжал это делать. Очевидно, что он делает в первую очередь то, что выгодно ему, и Джон имеет на это право.

Вопрос здесь не столько в Джоне Джонсе, сколько в том, что UFC позволяет ему так себя вести и проявляет чрезмерную лояльность к нему. В результате все остальные ждут»

Накануне Джонс сообщил, что не торопится подписывать контракт на бой с Аспиналлом, обладателем временного чемпиона UFC в тяжелом весе.