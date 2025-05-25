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    Волков: Вопросы не к Джонсу, а к UFC, потому что они позволяют ему себя так вести

    Бои ММА UFC Сборная России Александр Волков Джон Джонс Том Аспиналл
    Третий номер рейтинга тяжелого веса UFC Александр Волков высказался о том, что чемпионство Джона Джонса негативно влияет на дивизион.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    «Как боец, я, конечно, негативно отношусь к переносу боя Джонс — Аспиналл, потому что мои шансы побороться за чемпионский титул становятся все меньше, а время идет. В других весовых категориях идет настоящий конвейер боев. Вот почему я недоволен. У меня давно был бы шанс проверить себя в титульном бою, если бы не Джон Джонс.

    Если бы я был на месте Джонса, с его положением, целью заработать как можно больше денег и желанием драться, когда ему удобно, то, конечно, я бы продолжал это делать. Очевидно, что он делает в первую очередь то, что выгодно ему, и Джон имеет на это право.

    Вопрос здесь не столько в Джоне Джонсе, сколько в том, что UFC позволяет ему так себя вести и проявляет чрезмерную лояльность к нему. В результате все остальные ждут»

    Накануне Джонс сообщил, что не торопится подписывать контракт на бой с Аспиналлом, обладателем временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

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