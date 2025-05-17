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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    Шон Стрикленд хочет подраться с Белалом Мухаммадом

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Белал Мухаммад Джек Маддалена Дрикус Дю Плесси
    Бывший чемпион среднего дивизиона UFC Шон Стрикленд бросил вызов Белалу Мухаммаду, недавно потерявшему титул в рамках весовой категории до 77 кг.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Тебя избили также, как и меня. Теперь, когда мы оба не чемпионы, мы наконец, сможем с тобой подраться. Давай сделаем это, Белал. Я подожду, когда у тебя заживет губа и тогда мы сможем подраться. Потому что сейчас для меня нет более интересных соперников»

    Белал Мухаммад потерпел поражение на турнире UFC 315 единогласным решением судей от Джека Маддалены и лишился чемпионского пояса в полусреднем весе.

    В январе этого года аналогичным образом Шон Стрикленд проиграл в реванше Дрикусу Дю Плесси в рамках противостояния за титул в категории до 84 кг.

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