Шон Стрикленд хочет подраться с Белалом Мухаммадом

Бывший чемпион среднего дивизиона UFC, недавно потерявшему титул в рамках весовой категории до 77 кг.

«Тебя избили также, как и меня. Теперь, когда мы оба не чемпионы, мы наконец, сможем с тобой подраться. Давай сделаем это, Белал. Я подожду, когда у тебя заживет губа и тогда мы сможем подраться. Потому что сейчас для меня нет более интересных соперников»

Белал Мухаммад потерпел поражение на турнире UFC 315 единогласным решением судей от Джека Маддалены и лишился чемпионского пояса в полусреднем весе.

В январе этого года аналогичным образом Шон Стрикленд проиграл в реванше Дрикусу Дю Плесси в рамках противостояния за титул в категории до 84 кг.